CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ !GOL DO INTER! Aos 19 minutos de jogo, Maurício recebeu pela direita, limpou o marcador e fez o cruzamento. Ele encontrou Enner Valencia na área, que ganhou do zagueiro na força e abriu o placar no Beira-Rio!

➡️ !NÃO VALEU, DUAS VEZES! Aos 27'/1º, Alan Patrick empurrou a bola para o gol, mas não valeu! Na origem do lance, Charles Aránguiz tabelava com Mauricio pelo lado esquerdo da área em posição de impedimento. Na o lance seguinte, Marlon Freitas enfiou a bola para dentro da área e Luis Henrique marcou o gol, mas em impedimento.

➡️ !GOL DO BOTAFOGO! Já na segunda etapa, já aos dois minutos, Hugo subiu bem pela esquerda e cruzou na área. Renê tentou afastar de cabeça, mas Marlon Freitas pegou com a sobra e lançou na medida para Janderson cabecear no cantinho. Tudo igual!

➡️ !INTER, DE NOVO! Aos 5'/2ºT, Gabriel Barros fez o cruzamento, Alan Patrick dominou no meio de dois defensores e bateu com classe, no canto de Perri, para colocar o Colorado de novo na frente.

➡️ !O TERCEIRO COLORADO! Pouco depois, aos 7'/2ºT, Pedro Henrique recebeu em velocidade nas costas de Hugo, avançou desde o meio de campo e invadiu a área para chutar cruzado e marcar.