Botafogo desperdiça pênalti e cai em casa para o Volta Redonda

O Botafogo voltou a tropeçar em casa em perdeu nessa quarta-feira (22) por 2 a 1 para o Volta Redonda, em jogo válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Gabriel Bahia e Bruno Santos marcaram para os visitantes, enquanto Matheus Nascimento descontou. Na partida, o Botafogo ainda teve dois gols anulados e um pênalti desperdiçado.

Como foi o jogo

Botafogo e Volta Redonda fizeram um primeiro tempo movimentado, com as duas equipes se soltando para o ataque — ainda que a questão técnica tenha ficado de lado. Pelo lado alvinegro, a principal jogada era bola em profundidade para Matheus Nascimento, enquanto o time do Sul do Estado explorava as jogadas pelo flanco.

Foi nesse ritmo que saíram os três gols do primeiro tempo. Gabriel Bahia abriu o marcador aos 10, após aproveitar cruzamento de Chay; Matheus Nascimento empatou aos 18, em bonita jogada individual; e Bruno Santos, de cabeça após aparar cruzamento, colocou o Volta Redonda novamente na frente, aos 34.

No segundo tempo, o Botafogo decidiu tomar conta das ações de jogo. Com a marcação avançada, jogando praticamente no campo de ataque e explorando erros de saída de bola do Volta Redonda, o time comandando por Carlos Leiria deu a impressão de que iria reverter o placar.

Isso porque o alvinegro viu o adversário ter um jogador expulso e teve três grandes chances para marcar: aos 19, Matheus Nascimento chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento; aos 34, Patrick de Paula desperdiçou uma cobrança de pênalti; e, aos 46, o árbitro foi ao VAR anular o gol salvador, marcado por Adamo, por causa de uma falta. Assim, prevaleceu o placar do primeiro tempo.

O que vem pela frente

O time alternativo do Botafogo volta a campo no Nilton Santos no domingo, quando receberá o lanterna Bangu, às 18h, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Um dia antes, o Volta Redonda joga em casa diante do Flamengo, que irá estrear os titulares no Campeonato Carioca.

Botafogo enfrentou o Volta Redonda no Nilton Santos pelo Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 VOLTA REDONDA

TAÇA GUANABARA - 4ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: 22 de janeiro de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Gabriel Bahia (10'/1ºT), Matheus Nascimento (18'/1ºT) e Bruno Santos (34'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Robinho e Mirandinha (VR); Newton e Kauan Lindes (BOT)

🟥 Cartão vermelho: Cayo Tenório (VR)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul; Newton, Kawan (Kayke Queiroz), Serafim e Lucyo (Huguinho); Kauê (Rafael Lobato), Patrick de Paula, Kauan Lindes; Yarlen, Matheus Nascimento (Adamo) e Vitinho (Bernardo).

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Cayo Tenório, Gabriel Bahia (Lucas Souza), Fabrício e Sanchez; Pierre; Robinho e Chay (Bruno Barra); Marquinhos (MV), Kelvin (Mirandinha) e Bruno Santos (Heliardo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcelo Araújo Ossimo

4️⃣ Quarto árbitro: Thiago Junio Martins Ferreira

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda