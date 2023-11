SEGUNDO TEMPO DIFERENTE

- Passou primeiro pelos atletas. Não estava difícil de fazer a leitura do jogo. Os próprios jogadores do banco já conversaram com os companheiros. Tentamos ser mais velozes a partir do meio-campo, aprofundar o jogo, atacar a última linha do Fortaleza. Quem entrou, foi bem, com muita energia. O que vai de encontro com o que é essa equipe do Botafogo. Segundo tempo a gente conseguiu ser mais equilibrado, sofreu um pouco com as transições. Acho que faltou calma depois do nosso empate. A partir desse momento, ficou ansiedade e a gente começou a jogar mais direto para o Diego Costa e o Fortaleza conseguiu encontrar boas oportunidades. Vou tentar passar para os jogadores e tentar repetir essa segunda etapa.