No primeiro jogo de Tiago Nunes no comando do Botafogo, a equipe ficou só no empate com o Fortaleza, em 2 a 2. Com o resultado, o Alvinegro perdeu a chance de recuperar a liderança do Brasileirão. Comentarista do jogo, Paulo César Vasconcellos, apontou qual o "maior desafio" do treinador nesta reta final de campeonato.