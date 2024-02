PONTAS

-Eu discordo que ele [Victor Sá] não foi aproveitado. Ele entrou com um papel tático no fim do jogo para ajudar o Mateo Ponte, que estava com cãibras, no fim na marcação ao Bruno Henrique. Entrou com pouco tempo, então tem esse olhar popular de que não aproveitado. A gente não pode olhar só para o passado, tem que olhar também o momento. E eu estou aqui para julgar o momento. O do Júnior Santos é muito bom. Tem uma característica técnica diferente, mas traz um energia física e competitiva muito grande. Ele tem a característica de pivô, mas também de atacar as costas em velocidade. Característica diferente do Tiquinho, que não tem essa velocidade. Savarino entrou por lá justamente porque a gente ainda está em processo de preparação e precisa de minutos. Minutos que o Victor Sá já teve. Não só tenho um olhar para cada partida, mas também no processo de preparação dos jogadores para toda a temporada. Vamos chegar nos jogos decisivos do final de fevereiro e tenho que ter todos os jogadores minimamente em condições.