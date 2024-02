⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Com uma etapa inicial sonolenta, o público presente no Maracanã não viu muitas emoções antes do intervalo. A única chance de perigo foi de um chute de Tiquinho Soares, mas defendido por Rossi.



No segundo tempo, o panorama do clássico parecia inalterado. O Botafogo abdicou de atacar, mas o Flamengo buscou a vitória e achou o gol com Léo Pereira aproveitando uma jogada de bola aérea, antecipando a Gatito Fernández e dando o triunfo ao Rubro-Negro.



✅ O QUE VEM POR AÍ?



O Flamengo volta a entrar em campo neste sábado (10), às 16h. O Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda, no Maracanã. Já o Botafogo só volta a jogar na quarta-feira (14), às 19h. O Alvinegro também encara o Voltaço.