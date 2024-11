Jornalista projeta Palmeiras x Botafogo decisivo antes da final da Libertadores

Botafogo abriu seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras após vitória sobre o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 06:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória sobre o Vasco na última terça-feira (5), o Botafogo abriu seis pontos de vantagem diante do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Os clubes fazem confronto direto em três semanas, quatro dias antes da final da Libertadores. O jornalista Gian Oddi projetou o duelo e citou a chance do Alvinegro poupar jogadores.

- Acho que essa vitória e os seis pontos talvez façam diferença muito grande para a final da Libertadores. Na minha opinião, se estivesse só três pontos à frente do Palmeiras, se estiver só a três quando o confronto acontecer, o Botafogo iria com seu time completo, força máxima, principais jogadores. Mesmo com a final da Libertadores - disse Gian.

- Agora, sinceramente, com seis pontos de vantagem... Não estou dizendo que vai pôr os reservas, mas acho que o Botafogo pode pensar em dois ou três jogadores para dar uma segurada. Isso se a vantagem dos seis pontos se mantiver. E olhando para a tabela, tem tudo para se manter - completou o jornalista da ESPN.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no dia 26 de novembro, no Allianz Parque. Atualmente, o Alvinegro lidera o Brasileirão com 67 pontos, enquanto o Alviverde tem 61. Fortaleza (60), Internacional (56), Flamengo (55) e São Paulo (54) fecham o G-6 do torneio.

Sequências de Botafogo e Palmeiras

No dia 30 de novembro, o Botafogo joga a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, em Buenos Aires. Antes, além do Palmeiras, o time de Artur Jorge encara Cuiabá, Atlético-MG e Vitória. Nas duas últimas rodadas, o Botafogo encara Internacional e São Paulo.

Até o fim do Brasileirão, além do Botafogo, o Palmeiras joga contra Grêmio, Bahia, Atlético-GO, Cruzeiro e Fluminense.

Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 no Nilton Santos, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)