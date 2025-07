Arthur Cabral celebra vitória do Botafogo no clássico: ‘Merecemos muito’

Contratado antes do Mundial de Clubes da Fifa, Arthur Cabral marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo em sua terceira aparição. O centroavante ex-Benfica abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco neste sábado (12), no Mané Garrincha, em Brasília, e celebrou o resultado.

Arthur Cabral chegou ao Glorioso como reposição à saída de Igor Jesus, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O camisa 98 foi um dos destaques no clássico.

- É um grande resultado, contra uma grande equipe, num clássico. Esses três pontos valem muito para a gente. O primeiro tempo foi mais difícil, mas creio que as melhores oportunidades foram nossas, e no segundo tempo ainda mais. Merecemos muito essa vitória e saímos muito felizes com esses três pontos - disse, em entrevista ao "Premiere".

O duelo marcou também a estreia de Davide Ancelotti, ainda que não de forma oficial. O italiano assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros e recebeu liberação ds CBF para ficar no banco de reservas com o assistente Cláudio Caçapa. Arthur comentou sobre a relação com o novo comandante e projetou passagem de sucesso.

Arthur Cabral comemorando seu primeiro gol pelo Botafogo (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

- Foram poucos treinos ainda. Sabemos da qualidade dele, com certeza vai ser um grande treinador, este foi apenas o primeiro jogo dele. Vamos juntos nessa trajetória e esperamos dar muita alegria à torcida do Botafogo - concluiu.

Com o resultado, o Glorioso pula para 21 pontos na tabela de classificação e segue em campanha de evolução. O próximo desafio será na quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília).