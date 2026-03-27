Textor perde poderes na Eagle após troca na administração, mas segue à frente do Botafogo

Credor da Eagle Bidco, o fundo de investimentos Ares nomeou, com outros credores, a Cork Gully, especializada em reestruturação financeira, como nova administradora judicial da empresa que controla a SAF do Botafogo. O processo se deu sob a "lei de insolvência inglesa, após eventos de inadimplência sob seus acordos financeiros", como escreveu, em nota.

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A mudança não afeta a administração do Botafogo com o empresário John Textor, mas o empresário estadunidense perdeu os poderes como diretor da Eagle Bidco.

"Reconhecemos a importância do papel da Eagle Bidco dentro da comunidade internacional do futebol e as preocupações que esta notícia pode causar para todas as partes interessadas. Nossa prioridade imediata é estabilizar a empresa, gerir suas participações acionárias de forma responsável e trabalhar para garantir o futuro dos clubes envolvidos. Convidamos as partes interessadas a se apresentarem e estaremos engajados com todos os stakeholders ao longo deste processo", diz trecho da nota.

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Agora, os novos administradores da Eagle Football Holdings Bidco (Eagle Bidco) terão como objetivo reorganizar a holding financeiramente. Além do Botafogo, o grupo também tem as ações do Lyon, da França, e do RWDM Brussels, da Segunda Divisão da Bélgica.

John Textor comanda a SAF do Botafogo (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Veja a nota completa sobre a nova administração da Eagle Bidco:

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"Nomeação de administradores para a Eagle Football Holdings Bidco Limited

Londres, 27 de março de 2026 –

A Cork Gully foi nomeada como administradora da Eagle Football Holdings Bidco Limited ("Eagle Bidco") sob a lei de insolvência inglesa, após eventos de inadimplência sob seus acordos financeiros.

A Eagle Bidco é a holding intermediária que detém ações em vários clubes de futebol, incluindo sua participação acionária majoritária na Eagle Football Group SA, a empresa controladora listada do Olympique Lyonnais, um clube líder na Ligue 1 da França, juntamente com participações na SAF Botafogo, um dos clubes de futebol mais históricos do Brasil, e no RWDM Brussels, um clube de futebol profissional baseado na Bélgica.

Os administradores não foram nomeados sobre qualquer subsidiária da Eagle Bidco, incluindo qualquer clube de futebol, e nenhum clube entrou em um processo equivalente como resultado desta nomeação. Cada clube continua a operar normalmente.

Após a nomeação, os administradores assumem o controle da Eagle Bidco e os poderes de seus diretores são suspensos, de acordo com a lei inglesa. Uma moratória estatutária aplica-se agora à Eagle Bidco.

Os administradores buscarão atingir os objetivos estatutários de uma administração. Seu objetivo principal é resgatar a Eagle Bidco como uma empresa em continuidade (going concern). Se isso não for possível, eles buscarão alcançar um resultado melhor para os credores do que o que estaria disponível de outra forma. Na falha de ambos os resultados, os administradores buscarão realizar os ativos da empresa em benefício dos credores.

Os administradores reconhecem a importância da estabilidade para os clubes de futebol, seus funcionários, jogadores, torcedores e demais partes interessadas (stakeholders). Como a nomeação se refere apenas à Eagle Bidco, nenhum clube de futebol entrou em processo de insolvência, e as operações diárias, partidas e atividades esportivas continuam normalmente. O processo de administração visa fornecer uma estrutura ordenada para proteger o valor e a continuidade, não para perturbar os clubes ou seus torcedores.

Atualizações adicionais serão fornecidas conforme apropriado.

Declaração dos Administradores "Reconhecemos a importância do papel da Eagle Bidco dentro da comunidade internacional do futebol e as preocupações que esta notícia pode causar para todas as partes interessadas. Nossa prioridade imediata é estabilizar a empresa, gerir suas participações acionárias de forma responsável e trabalhar para garantir o futuro dos clubes envolvidos. Convidamos as partes interessadas a se apresentarem e estaremos engajados com todos os stakeholders ao longo deste processo".