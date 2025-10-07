Textor comenta rumores de saída do Botafogo e alfineta: ‘Não somos o Vasco’

Em meio a rumores sobre relação abalada entre SAF e Botafogo Social, o empresário John Textor, que comanda o futebol do Alvinegro, garantiu que planeja participar até os últimos dias de sua vida. O estadunidense ainda aproveitou para "alfinetar" a SAF do Vasco, que vive situação conturbada desde o imbróglio com a 777.

— Os acionistas vão continuar ajudando. Eu disse que gostaria de morrer nesse clube, eu vou morrer no Botafogo. Não sei se isso significa que eu serei o líder para sempre, não sei quantos anos nessa intensidade um ser humano pode aguentar (risos), mas Eagle Football vai continuar apoiando esse grande clube e os torcedores não precisam se preocupar. Temos roupa suja para lavar, como uma família, mas vamos passar por isso não importa como — disse Textor, ao "ge".

John Textor descartou qualquer briga com a gestão do Botafogo Social, que tem João Paulo Magalhães como presidente. O mandatário do quadro associativo já manifestou, por diversas vezes, que é um aliado do empresário na reconstrução do Glorioso.

— João Paulo comanda o clube social, eles têm várias opiniões. Eles têm 10% do Botafogo, estão sempre convidados para colaborar quando quiserem, mas a Eagle Football tem 90%. Não somos o Vasco, isso não é a 777. Temos bons acionistas e a governança do clube está boa, não precisa de mudanças — afirmou.

John Textor e João Paulo Guimarães (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— Não gosto de comentar rumores, mas esse reverberou muito, então, eu vou falar. Essa notícia é baseada em nada. Não tem como ter uma reunião da Eagle sem eu estar envolvido. Vou explicar como tudo funciona. Sou o sócio majoritário da Eagle Football Holdings, essa empresa é dona de uma sub-empresa chamada Eagle Football Holdings MIDCO, eu sou o único diretor dela. E ela é a sócia da Eagle BIDCO, que é ligada aos clubes. A diretoria (da BIDCO) tem eu, Mark Affolter, da Ares, e Chris Mallon. Haverá mudanças nesse grupo em breve, mas eu continuarei no grupo — finalizou.

Os rumores citados por John Textor são de possível saída da SAF do Botafogo em meio à disputa judicial com Eagle e o fundo de investimento Ares.