Botafogo vê desempenho defensivo despencar em momento-chave do ano
Glorioso sofre com problemas no elenco, e Davide Ancelotti tenta corrigir fragilidade
Com enorme dificuldade em engrenar na temporada de 2025, o Botafogo tem sofrido mais no segundo semestre em relação ao que apresentava no primeiro momento do ano. A equipe, que era referência quanto a organização defensiva, já não passa tanta confiança e viu o desempenho despencar.
O Botafogo teve até o Mundial de Clubes da Fifa o português Renato Paiva à frente da comissão técnica. No recorte com o europeu, aposta feita em março, foram 23 jogos e 16 gols sofridos. Ele foi demitido após a queda nos Estados Unidos, para o Palmeiras, por atuação ruim e um time pouco agressivo.
Em seu primeiro trabalho como técnico, Davide Ancelotti vai mostrando dificuldades — normais e esperadas — de lidar no dia a dia, em meio a um cenário conturbado no Botafogo. Recheado de desfalques, o italiano não repete escalações e o plantel passa longe de ter um padrão de jogo.
Sob o comando do filho de Carlo Ancelotti, o Botafogo tem 22 partidas e 20 gols sofridos. Atualmente, o Alvinegro tem a quarta melhor defesa da Série A do Brasileirão e ocupa a quarta colocação.
Botafogo perde pilar da zaga
Se não consegue repetir formações, Davide ganhou um problema ainda maior para a sequência do ano. Contratado para o lugar de Jair, vendido ao Nottingham Forest (ING), Kaio Pantaleão passará por cirurgia após rupturas do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Ele vinha se destacando por velocidade, força física e qualidade na saída de bola.
Como principal alternativa aparece Gabriel Bahia, que foi titular contra Fluminense, Internacional e substituiu o Kaio no momento da lesão, contra o Bahia. David Ricardo briga pela vaga, assim como Marçal, que, improvisado na direita, foi titular contra o Fortaleza na goleada por 5 a 0 e marcou dois gols.
O Botafogo aproveita a Data Fifa para fazer ajustes. O próximo compromisso será no dia 15, contra o Flamengo, no Nilton Santos.
