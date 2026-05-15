A eliminação do Botafogo para a Chapecoense na Copa do Brasil melhorou o retrospecto negativo de Fabio Matías contra sua ex-equipe. O treinador da equipe catarinense conquistou, na Arena Condá, sua primeira vitória contra o clube onde viveu o momento mais marcante da carreira. A Chape venceu por 2 a 0 e reverteu a vantagem construída pelo Alvinegro no Nilton Santos, avançando às oitavas de final da competição.

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A passagem de Fabio Matías pelo Botafogo aconteceu entre fevereiro e abril de 2024, quando assumiu a equipe principal de forma interina após a saída de Thiago Nunes e antes da chegada do português Arthur Jorge. Contratado inicialmente para integrar a comissão técnica permanente, o treinador rapidamente conquistou espaço pelos resultados expressivos.

Sob seu comando, o Botafogo disputou dez partidas, com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, alcançando 83% de aproveitamento. A equipe marcou 26 gols e sofreu apenas nove, além de registrar uma sequência de nove jogos de invencibilidade (incluindo jogos pleo Campeonato Carioca e Libertadores).

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⚫Fábio Matias pelo Botafogo - Como treinador interino

10 jogos

8V | 1E | 1D

83% de aproveitamento

26 gols marcados

9 gols sofridos

Até então, Fabio Matías acumulava três derrotas em três jogos contra o Botafogo. O retrospecto negativo incluía os reveses por 1 a 0 e 4 a 1 para a própria Chapecoense, em confrontos recentes pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além da derrota do Juventude por 2 a 0, em 2025.

⚫Fábio Matias x Botafogo

4 Jogos

3 Derrotas / 1 Vitória

25% de aproveitamento

3 gols marcados

7 gols sofridos

Fonte: Sofascore ➡️ Siga @sofascorebr_oficial para ficar por dentro de estatísticas e resultados do futebol em tempo real

Hoje aos 46 anos, Fabio Matías tenta escrever nova história na Chapecoense. Contratado em abril, o técnico chegou ao clube catarinense com a missão de evitar o rebaixamento no retorno da equipe à Série A. Antes disso, acumulou experiências em clubes como Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense, além de longa trajetória nas categorias de base de Internacional, Flamengo, Red Bull Bragantino e do próprio Botafogo.

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Fabio Matías durante Chapecoense x Botafogo (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

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