Eliminação na Copa do Brasil foi a 1ª vitória de Fabio Matías contra o Botafogo
Ex-interino alvinegro encerra retrospecto negativo diante do Glorioso
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A eliminação do Botafogo para a Chapecoense na Copa do Brasil melhorou o retrospecto negativo de Fabio Matías contra sua ex-equipe. O treinador da equipe catarinense conquistou, na Arena Condá, sua primeira vitória contra o clube onde viveu o momento mais marcante da carreira. A Chape venceu por 2 a 0 e reverteu a vantagem construída pelo Alvinegro no Nilton Santos, avançando às oitavas de final da competição.
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A passagem de Fabio Matías pelo Botafogo aconteceu entre fevereiro e abril de 2024, quando assumiu a equipe principal de forma interina após a saída de Thiago Nunes e antes da chegada do português Arthur Jorge. Contratado inicialmente para integrar a comissão técnica permanente, o treinador rapidamente conquistou espaço pelos resultados expressivos.
Sob seu comando, o Botafogo disputou dez partidas, com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, alcançando 83% de aproveitamento. A equipe marcou 26 gols e sofreu apenas nove, além de registrar uma sequência de nove jogos de invencibilidade (incluindo jogos pleo Campeonato Carioca e Libertadores).
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⚫Fábio Matias pelo Botafogo - Como treinador interino
10 jogos
8V | 1E | 1D
83% de aproveitamento
26 gols marcados
9 gols sofridos
Até então, Fabio Matías acumulava três derrotas em três jogos contra o Botafogo. O retrospecto negativo incluía os reveses por 1 a 0 e 4 a 1 para a própria Chapecoense, em confrontos recentes pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além da derrota do Juventude por 2 a 0, em 2025.
⚫Fábio Matias x Botafogo
4 Jogos
3 Derrotas / 1 Vitória
25% de aproveitamento
3 gols marcados
7 gols sofridos
Fonte: Sofascore ➡️ Siga @sofascorebr_oficial para ficar por dentro de estatísticas e resultados do futebol em tempo real
Hoje aos 46 anos, Fabio Matías tenta escrever nova história na Chapecoense. Contratado em abril, o técnico chegou ao clube catarinense com a missão de evitar o rebaixamento no retorno da equipe à Série A. Antes disso, acumulou experiências em clubes como Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense, além de longa trajetória nas categorias de base de Internacional, Flamengo, Red Bull Bragantino e do próprio Botafogo.
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