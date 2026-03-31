Botafogo tem Nilton Santos como aliado para tentar virar chave

O Botafogo não tem tempo para lamentar a goleada sofrida fora de casa para o Athletico-PR e já se prepara de olho no duelo desta quarta-feira (1/4), com o Mirassol, voltando ao Nilton Santos para tentar uma recuperação no Brasileirão. Após três jogos como visitante, jogar no Rio de Janeiro pode ser o diferencial para o time na busca por confiança.

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+ ANÁLISE: Botafogo expõe fragilidades em momento de crise profunda

Considerando contexto e o adversário da vez, será uma partida sem favoritismo apontado no pré-jogo. O Alvinegro sofre na 17ª colocação, em crise pela expectativa criada pelo projeto, enquanto o Leão passa longe de apresentar o futebol de 2025, que o colocou no posto de "sensação" do Brasileirão na temporada, classificando para a Libertadores.

É a chance de reaproximar o torcedor, que viu episódios ruins nos últimos encontros no Nilton Santos. No último pelo Brasileirão, derrota por 3 a 0 para o Flamengo. Antes, revés para o Barcelona-EQU e queda na terceira fase preliminar da Libertadores.

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Joga a favor o famoso "fator casa". Por outro lado, a pressão que virá das arquibancadas — provavelmente vazias — por um bom futebol e mais três pontos, será um dos principais dificultadores. O Botafogo tem sido marcado por um time que cria, erra e não consegue virar a chave para o próximo. A ansiedade tem dado lugar ao nervosismo de um time que passa por situação complicada.

Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo desfalcado

Para a partida, o técnico interino Rodrigo Bellão, que assumiu após a demissão de Martín Anselmi, seguirá sem contar com o meia Danilo, à disposição da Seleção Brasileira. Fica a dúvida quanto ao retorno do zagueiro venezuelano Ferraresi, que jogou pela seleção de seu país na Data Fifa, para o lugar do suspenso Alexander Barboza.

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Na 17ª colocação, com seis pontos, o Botafogo deu início a uma sequência pesada de jogos. Agora, o calendário do Glorioso terá ao menos dois jogos por semana até a pausa para a Copa do Mundo. Pouco tempo para ajuste, mas período para mostrar serviço.

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