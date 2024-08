Textor brinca com foto de uniforme do Flamengo com boné do Botafogo: ‘Todo mundo ama’

Publicação a qual John Textor provoca o Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor provocou o Flamengo nas redes sociais. O empresário fez publicação na manhã desta segunda-feira (13), com foto de manequim com uniforme do Rubro-Negro e chapéu do Glorioso.

➡️Oitavas da Libertadores: Botafogo deve ganhar reforço de peso para enfrentar o Palmeiras

▶️ Zagueiro do Botafogo desabafa sobre lesões nas redes sociais: ‘Dei meu máximo para voltar’

De acordo com a localização determinada no post de Textor, a imagem é de uma loja do Flamengo em São Paulo. O boné exposto é, inclusive, do mesmo modelo que o norte-americano usa quando visita o Brasil. Na legenda, o empresário brincou com o rival, afirmando que "Todo mundo ama o Botafogo hoje em dia".

Publicação a qual John Textor provoca o Flamengo (Foto: Reprodução)

A publicação de Textor acontece às vésperas de mais um confronto entre Botafogo e Flamengo. Os rivais se enfrentam no próximo domingo (19), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O duelo pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo