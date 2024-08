Pablo não conseguiu sequência no Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (13), Pablo, jogador do Botafogo, fez um desabafo em suas redes sociais sobre suas seguidas lesões e agradeceu os torcedores alvinegros pelo apoio e paciência neste momento de instabilidade do atleta. Nas fotos, o zagueiro já aparece treinando com normalmente com bola.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Afastado dos gramados por uma lesão muscular na coxa, Pablo já está intensificando seus treinamentos para em breve reforçar o Botafogo na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

Pablo treinando com bola no CT no Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)

Pablo chegou no Botafogo em fevereiro de 2024 para ser o 'xerife' da defesa Alvinegra na temporada, porem, com as repetidas lesões, o zagueiro não conseguiu ter sequência no time, atuando somente por 28 minutos desde que chegou ao clube.

➡️Oitavas da Libertadores: Botafogo deve ganhar reforço de peso para enfrentar o Palmeiras

- Algumas coisas no futebol fogem do nosso controle, mas são esses desafios que nos tornam mais fortes! Sempre fui muito comprometido com o meu trabalho e dei o meu máximo para voltar o mais rápido possível a fazer o que amo! Quero agradecer a todos os torcedores pelo apoio e paciência nesse momento difícil! Estou feliz e ansioso para esse retorno! Estou preparado para ajudar os meus companheiros em campo e fazer o melhor pelo Botafogo sempre! - escreveu o zagueiro Pablo em seu Instagram.

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Fogão com frete grátis na Netshoes! A partir de R$ 339,49