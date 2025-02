Textor abre o jogo sobre protesto da torcida do Botafogo e rebate críticas

Renato Paiva foi apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo no início da tarde desta sexta-feira (28), e o dono da SAF, John Textor, comentou sobre a confusão envolvendo torcedores do Botafogo com policiais militares e seguranças, durante a derrota por 2 a 0 para o Racing, pela final da Recopa Sul-Americana.

- Eu não sabia desse caso, mas eu jamais pediria para que os seguranças oprimissem os protestantes. Eu sei que é impossível atingir a perfeição e que toda a torcida nos apoie, apesar de saber que a grande maioria apoia. E eu me sinto mal pelo lado humano, de ver ontem, por exemplo, crianças e mulheres estendendo o dedo e ofendendo de maneira pessoal. Eu sei que isso é algo passional, mas no lado humano foi muito negativo - disse John Textor.

A confusão começou após a exibição de faixas críticas à gestão do clube, levando os seguranças a tentarem retirá-las, o que resultou em confronto físico. O registro das faixas e do confronto foi feito pela rede social "Fogão do Meu Coração".

- Se eu tivesse vindo em 2021 e apresentado um plano para a torcida do Botafogo de que no próximo ano ficaríamos em 11°, no seguinte em 6º e depois em 1°, consequentemente sendo campeão, que fôssemos entregar quatro títulos dentro de 15 anos, que estaríamos disputando entre os maiores clubes do país, a torcida não aceitaria esse plano? Então a gente tem muita confiança no projeto que está sendo desenvolvido. A gente vai ignorar esse "barulho" da torcida, sempre vai ter uma parte da torcida que vai estar insatisfeita, como, por exemplo, a carta aberta da Torcida Jovem do Botafogo a mim, que foi patética. Este lado será ignorado porque temos muita confiança no projeto - rebateu.

Protesto seguido de socos e empurrões

As faixas exibidas pelos torcedores do Botafogo continham críticas ao planejamento de John Textor no clube e à ausência de um técnico. Uma delas trazia a frase "2 meses sem técnico", enquanto outra era "Planejamento de M***" .

A tentativa de remoção das faixas pelos seguranças exacerbou os ânimos, culminando em troca de socos e empurrões. Depois, policiais entraram em ação dispersando os torcedores.

Renato Paiva terá um mês para preparar o Botafogo

Com o Botafogo eliminado no Campeonato Carioca e fora inclusive da Taça Rio, Renato Paiva terá cerca de um mês livre para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. A estreia será diante do Palmeiras, em 29 de março, no Allianz Parque. Nesse período, o time deverá realizar alguns amistosos, mas ainda sem adversário definido.