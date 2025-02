Renato Paiva, técnico do Botafogo, detalha estilo de jogo em entrevista

Depois de quase dois meses de espera, o Botafogo acertou a contratação do novo técnico: o português Renato Paiva, ex-Bahia. O treinador foi anunciado nas primeiras horas desta sexta-feira (28), e chega para assumir o cargo vazio desde a saída de Artur Jorge para o mundo árabe. Em entrevista ao "Charla Podcast", antes de chegar no Glorioso, ele detalhou seu modelo de jogo e como comanda suas equipes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Basicamente, um jogo de posição. É um jogo em que quando você ataca, tem o campo divido em zonas, na teoria, e essas zonas têm que estar ocupadas num primeiro momento no tal sistema, seja 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Por exemplo, um ponto aberto, essa zona da largura é obrigatória. É obrigatório ver jogadores na largura. A maior dura que eu dou nas minhas equipes é quando eu olho e não vejo alguém pegado na linha direita e na linha esquerda - analisou Renato Paiva.

- Na dinâmica do jogo, o ponta pode ir para dentro e alguém tem que ocupar aquela zona. Tem que manter o equilíbrio. Quando isso acontece, vai o lateral, tem que equilibrar a equipe. Quando a bola chega, como eu costumo dizer, "arrebentam as dinâmicas" com triângulos e losangos, a partir daí, passam as dinâmicas: passa e desmarca, faz uma tabela, vai pelas costas, por dentro, vai o terceiro homem. Isso é em função do que? Do posicionamento do adversário. Esses jogadores ocupam essas zonas para te oferecer linhas de passe no coração da equipe adversária, para que a bola chegue ou então fixar a defesa - complementou.

continua após a publicidade

Em dezembro de 2022, Renato Paiva foi anunciado como técnico do Bahia para o ano seguinte. O começo de trabalho foi promissor: com ideias ofensivas, levou o Esquadrão de Aço ao título estadual, superando a Jacuipense na final. Porém, após o começo do calendário principal, resultados oscilantes levaram o lusitano a pedir as contas, deixando Salvador no começo de setembro.

➡️ Renato Paiva, do Botafogo, teve primeira passagem polêmica no Brasil

Ex-técnico do Bahia, Renato Paiva é o novo comandante do Botafogo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O treinador de 54 anos estava sem clube desde que deixou o comando do Toluca, do México, em dezembro de 2024. Foram 44 partidas à frente da equipe, com 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Além disso, comandou o Bahia em 2023 em 51 confrontos, com 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, sendo demitido em setembro daquele ano.

continua após a publicidade

- O que é o futebol? Para mim, é um jogo de ocupação e criação de espaços. Você tem que dar 20 passos até chegar ao gol adversário? Não, se a linha defensiva adversária tiver no meio-campo, você com um passe nas costas, pode fazer um gol em dois passes - finalizou o treinador português.

Botafogo esteve na busca por substituto de Artur Jorge

O Botafogo anunciou a saída de Artur Jorge no dia 3 de janeiro. Carlos Leiria, treinador da equipe sub-20, assumiu o comando do elenco principal para disputar o Carioca. Porém, com a falta de resultados, a diretoria optou por devolvê-lo à categoria de base e trouxe Claudio Caçapa como novo interino. O período sem um treinador definitivo nesta temporada chegou a 55 dias.

Recentemente, o clube chegou a estar perto de acertar a chegada do português Vasco Matos, mas as negociações sofreram uma reviravolta, e o treinador recusou a proposta. Roberto Mancini e André Jardine também foram nomes especulados durante o período.