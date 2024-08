Técnico do Botafogo, Artur Jorge valoriza convocação de Luiz Henrique: ‘Prêmio justo’

Luiz Henrique vem sendo um dos protagonistas do Botafogo na temporada (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 19:19 • Salvador (BA)

Artur Jorge valorizou a convocação de Luiz Henrique para a Seleção Brasileira após o empate entre Botafogo e Bahia. O comandante elogiou o ponta, mas também o elenco como um todo.

- Acho que a convocação é um prêmio justo para ele. Pelo que tem feito e pela importância que tem para nós no Botafogo. Pelo que tem desempenhado no Brasileiro e na Libertadores. Tem tido destaque em todas as competições. Nós todos estamos satisfeitos porque ele é um dos nossos. Ele ter a oportunidade de representar o país é muito importante para nós. É um grupo que permite ele desempenhar em alto nível na elite.

No próximo fim de semana, Luiz Henrique voltará a defender o Botafogo antes de se apresentar à Seleção Brasileira. O atleta é considerado peça chave para o confronto com o Fortaleza valendo a liderança do Brasileirão.

Aos 23 anos, Luiz Henrique terá sua primeira oportunidade com a camisa da Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.