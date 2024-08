Botafogo esbarra na trave, empata com Bahia e perde a liderança do Brasileirão

Centroavante do Botafogo, Igor Jesus disputa jogada com defensores do Bahia no empate em Salvador (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 17:59 • Salvador (BA) • Atualizada em 25/08/2024 - 19:14

Botafogo e Bahia empataram por 0 a 0, neste domingo (25), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O Alvinegro acertou a trave do Tricolor em duas ocasiões com Marlon Freitas e Igor Jesus, mas não conseguiu balançar as redes do rival.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 47 pontos, mas caiu para a vice-liderança devido à vitória do Fortaleza. O Bahia alcançou os 39 pontos e segue na 5ª colocação do Brasileirão.

Na quarta-feira (28), o Bahia recebe o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, o Botafogo tem a semana cheia de treinos e recebe o Fortaleza, no sábado (31), pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 0 x 0 Botafogo - Brasileirão

24ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, no Salvador (BA)

🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro); Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes (auxiliares); Igor Junio Benevenuto De Oliveira (VAR).

Convocado pelo Brasil, Luiz Henrique foi discreto diante do Bahia (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Tchê Tchê, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Matheus Martins.