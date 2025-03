Jogadores do Botafogo comparam Renato Paiva com estilo de Artur Jorge

Depois de um mês sem jogos oficiais, o Botafogo entrou em campo contra o Novorizontino no último sábado (22), em amistoso no Nilton Santos, o desafio final antes da estreia pelo Brasileirão. Os torcedores puderam ver pela primeira vez como joga a equipe de Renato Paiva na vitória por 3 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Sem brilho de contratações, Botafogo pode ganhar reforço caseiro para temporada

O treinador não fez grandes mudanças na equipe titular campeã da América, mas colocou em prática novidades de como pensa utilizar alguns jogadores. O posicionamento de Igor Jesus e Patrick de Paula foram algumas das alterações feitas pelo português.

Enquanto Igor Jesus assumiu função de centroavante mais fixo na área, o volante jogou como um meia ofensivo, mais próximo do gol. E foi assim que a equipe alvinegra encontrou os dois últimos gols. O terceiro, inclusive, com bela assistência do camisa 99.

continua após a publicidade

Porém, de forma geral, o modo de jogar de Renato Paiva não é muito diferente do que Artur Jorge fez em 2024. Com algumas mudanças de peças como Luiz Henrique e Thiago Almada, o Botafogo de 2025 busca entrosar as novas peças e voltar ao ritmo, mas a ideia é que o Glorioso tenha intensidade, compactação e posse de bola como no ano passado.

Antes da partida contra o Novorizontino, o técnico falou sobre como pretende montar o time para a temporada. Segundo Paiva, o desejo é manter a base do trabalho feito por Artur Jorge.

continua após a publicidade

— É importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nem um corte radical com o passado, nem com o que estava sendo feito. Há muita coisa bem feita e por isso é que aquelas duas taças aqui estão no clube. O que fizemos foi perceber e entender o que estava bem feito e acrescentar coisas pontuais com as quais nós acreditamos que pode ser um "plus" no jogo da equipe

— O que esperamos que aconteça é que se veja um Botafogo um bocadinho à imagem do que era já, daquela equipe campeã, com algumas nuances diferentes, quer defensivas, quer ofensivas.

Jogadores avaliam ideias de Paiva no Botafogo

Para Alex Telles, o treinador trouxe ideias novas e ajudou a identificar erros que estavam sendo cometidos no início da temporada, na partida contra o Racing, por exemplo. Apesar de manter o estilo de intensidade, troca de passe, movimentação e compactação dos espaços, Renato Paiva deve implementar suas características a cada jogo.

— Ele vem com ideias novas, mas sempre mantendo uma base da característica do nosso time. Não há muita diferença, cada treinador tem sua característica, acho que são mínimos detalhes que fazem a diferença, mas praticamente a base é a mesma, as características dos atletas também são as mesmas. Chegaram jogadores para agregar também com as suas qualidades.

Internamente, o trabalho de Paiva tem sido elogiado entre os jogadores do Botafogo. Alguns revelam que a comissão técnica utiliza vídeos de algumas partidas para ajudá-los a identificar erros ou ter mais clareza de algumas movimentações e jogadas pensadas. Segundo a avaliação dos atletas, o português tem entregado mais e melhores treinamentos do que seu antecessor.

➡️ Patrick de Paula assume nova posição no Botafogo e projeta duelo contra o Palmeiras

Agora, o Botafogo terá mais uma semana de treino e preparação para encarar o Palmeiras, no próximo domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e marcará o duelo contra o vice e o campeão nacional da última temporada.