Mercado da Bola: Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Jair

Depois de uma longa novela, o Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do zagueiro Jair, ex-Santos, até o fim de 2028. O jogador chega como o quinto reforço do Alvinegro nesta janela de transferência, mas ainda não se apresentou ao clube por estar com a Seleção Brasileira sub-20, para a disputa do Sul-Americano.

Com a lesão de Bastos e venda de Lucas Halter, o Glorioso priorizou a busca por zagueiros nesta primeira janela, e também fechou com David Ricardo, ex-Ceará.

O jogador é uma das principais apostas do Alvinegro para a temporada e exigiu um alto investimento da SAF para fechar o negócio, que acabou com a transferência de Tiquinho Soares ao Santos.

Depois de um impasse gerado pela vontade do jogador de priorizar uma ida para o futebol europeu, o defensor foi convencido a aceitar a proposta do Glorioso, que inclui um valor financeiro em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, além da troca pelo camisa 9. Inicialmente, a oferta também envolveu o volante Danilo Barbosa, que rejeitou uma ida para o Peixe.

Com 16 anos, Jair se destacou como titular do Santos no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do Brasil, em 2022. Após um ótimo desempenho em 2024, foi convocado e está disputando o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira, na Venezuela. O zagueiro alvinegro desembarca no Rio de Janeiro após o término da competição para a realização de exames médicos junto ao staff alvinegro no CT Lonier.

