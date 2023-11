O Botafogo foi denunciado levando em conta o artigo 191, inciso III do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) por deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento, com referência ao Artigo 7º, inciso II, do Regulamento Geral de Competições da CBF, que é responsabilidade do clube mandante de tomar as providências sobre a iluminação do estádio. A multa pode ser de R$ 100 até R$ 100 mil.