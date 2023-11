Após a derrota para o Vasco, o comandante do Alvinegro ressaltou o espírito do elenco no vestiário, que irá buscar uma reação diante do Imortal. No entanto, o time não contará com a presença de Tiquinho Soares, que estava pendurado e recebeu um cartão amarelo. Com isso, Diego Costa deve assumir a vaga de titular.