‘Soluções’ no Estadual, promessas do Botafogo voltam para a base

Apontados como promessas para a temporada e alçados a soluções caseiras para o Campeonato Carioca, jogadores que formaram o time alternativo do Botafogo no início do ano perderam espaço no elenco principal e voltaram ao Sub-20 do time. Se antes eram vistos como opção para Renato Paiva, agora precisam recuperar espaço disputando o Brasileiro Sub-20 e até mesmo torneio regional de base.

Os casos mais notórios são de Yarlen e Rafael Lobato, que nesse domingo (16) foram titulares do Botafogo na estreia da Copa Rio Sub-20. O alvinegro bateu o América por 2 a 0 com dois gols de Yarlen, em jogo realizado pela manhã, no Nilton Santos.

Lobato foi um dos jogadores mais utilizados no Estadual pelo técnico interino Carlos Leiria — que voltou a comandar o Sub-20, mas acabou demitido no início deste mês. O jogador, inclusive, apareceu como coringa na Taça Guanabara: atuou como lateral-esquerda, como meia e como ponteiro.

Yarlen foi outro que chegou a encantar nos primeiros jogos, mas foi perdendo espaço ao longo do próprio Campeonato Carioca. Trata-se de um atacante pelo lado que ainda carece melhorar as finalizações.

Renato Paiva quer aproveitar base do Botafogo, mas com cautela

O retorno deles ao Sub-20 do Botafogo, contudo, não significa que o clube tenha perdido a confiança nos atletas. Ao contrário: a avaliação é de que a dupla de 19 anos não está totalmente pronta e ainda precisa de mais rodagem antes de subir.

Especialista em prospectar jogadores mais jovens, o técnico do time principal, Renato Paiva — que atuou na base do Benfica por 18 anos — disse ao ser apresentado que tinha entre as missões encontrar esses atletas dentro do próprio. Mas também deixou claro que só iria utilizar jogadores que estivessem prontos.

— Eu, como treinador de grande base formadora, vou sempre olhar primeiro para dentro de casa, antes de olhar para fora e contratar. Agora, eu também sei, e aqui é o mais difícil num clube gigante, e num clube que exige vitórias e títulos, encontrar esta base, este equilíbrio, não é fácil. Nós não vamos comprometer nem o crescimento dos jovens e lançar jovens só pra criar números, nem comprometer o rendimento e a luta para conquistar títulos para lançar jovens de forma obrigatória — disse o técnico do Botafogo na ocasião.