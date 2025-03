O Botafogo contratou Erasmo Damiani para comandar as categorias de base do clube. O profissional, que teve passagem vitoriosa pela base da Seleção Brasileira, estava desde 2021 na gerência de formação do Atlético-MG.

Com mestrado em Educação Física, Erasmo Damiani começou a carreira no futebol profissional como preparador físico do Figueirense, mas foi na gestão das categorias de base do clube catarinense que ele começou a se destacar, ainda em 2004.

De lá para cá, o profissional coordenou a formação de grandes clubes do País. Passou por Athletico-PR, Palmeiras, Internacional e Vitória, além do Atlético-MG. Erasmo Damiani trabalhou também na CBF, e estava à frente das categorias de base em 2016, quando o Brasil conquistou o até então inédito Ouro olímpico nos Jogos do Rio.

Erasmo Damiani vai comandar setor estratégico do Botafogo

O novo diretor de futebol de base do Botafogo chega para desenvolver um setor estratégico do clube. Desde que o Botafogo virou SAF, em 2022, o foco vem sendo na contratação de jogadores consolidados, mas agora o alvinegro quer reforçar a formação de seus próprios talentos.

A própria contratação de Renato Paiva para comandar o elenco principal entrou nesse contexto. O português teve sólida carreira nas categorias de base do Benfica, e ao ser apresentado no Botafogo, no final de fevereiro, deixou claro o interesse em buscar a promoção de atletas da base.

Oficializado na quinta-feira (13) como novo diretor de futebol de base do Botafogo, Erasmo Damiani deixou claro que a meta é melhorar a formação do clube visando os próximos anos.

— A expectativa é poder contribuir diretamente e cada vez mais assertivo no processo de formação dos atletas e no crescimento do clube, desenvolvendo um trabalho que nos renda frutos em todos os aspectos. O processo formativo de atletas é construído a médio e longo prazo, passando por diversas áreas e processos — declarou Damiani.