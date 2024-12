Artur Jorge despista sobre saída do Botafogo, mas esposa posta foto em Doha

Embora tenha conversas avançadas com o Al-Rayyan, do Catar, Artur Jorge ainda não confirma sobre sua saída do Botafogo. Em entrevista ao portal português "Mais Futebol", o treinador despistou sobre acerto com o clube catari e revelou conversa com jogadores alvinegros.

O técnico exaltou a temporada vitoriosa após ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, e falou sobre expectativas para 2025. Nesta terça-feira (31), Artur Jorge foi eleito o melhor treinador da América pelo jornal uruguaio "El País".

– 2024 foi o melhor ano da minha carreira. Conquistei três títulos em dois países diferentes. O ano que agora termina foi de grande felicidade, mas também de grande exigência. Basta dizer que o Botafogo foi a equipa que mais jogos fez em 2024 no mundo inteiro – 76. O mais importante para 2025 é continuar a ter sucesso e a lutar por títulos. Ainda ontem tive conversas com alguns dos meus jogadores. Temos uma relação ótima, de grande proximidade e estima. Também me preocupo com o futuro deles. Por uma questão de amizade, é natural que eles se preocupem com o meu – explicou Artur Jorge, que despistou quando perguntado se busca “um novo desafio.

– A minha motivação é por atingir as metas que criamos diariamente. A definição sobre o meu futuro está no ponto em que estava quando saí do Brasil – afirmou o treinador.

Artur Jorge considera que a grande temporada do Botafogo gera propostas e valorização ao citar o interesse do Al-Rayyan.

– Estes resultados potencializam todos os profissionais do Botafogo. Houve jogadores que fizeram uma época tremenda e estão a ser cobiçados e a sair, o diretor desportivo (Pedro Martins) acaba de sair para o Santos, e o treinador faz parte dessa valorização também, que deve ser reconhecida face ao seu desempenho.

Artur Jorge comanda o Botafogo na final da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

– Tivemos algumas abordagens de há algum tempo a esta parte, sobretudo desde a semifinal da Taça Libertadores, frente ao Peñarol. Desde então, começamos a ter contatos. Do Médio Oriente, sim, mas também houve abordagens de clubes brasileiros e portugueses ao meu agente (Hugo Cajuda).

Apesar de não dar muitos detalhes sobre o seu futuro, a esposa do treinador deu uma pista de como podem estar se encaminhando as negociações. Em suas redes sociais, Maria Marques publicou uma foto sobrevoando a cidade de Doha nesta terça-feira (31).

Com a postagem, aumenta o rumor de acerto entre Artur Jorge e o Al-Rayyan. O Botafogo ainda aguarda o pagamento da multa rescisória, de 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) e não oficializou a saída do treinador.

Esposa de Artur Jorge publica foto sobrevoando Doha, no Catar. (Foto: Reprodução)

Artur Jorge no comando do Botafogo

Artur Jorge, contratado em abril de 2024, esteve à frente do Botafogo em 55 partidas. Durante esse período, alcançou 31 vitórias, 15 empates e sofreu apenas nove derrotas, conquistando dois títulos: a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro.