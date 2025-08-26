Savarino recusa propostas e seguirá no Botafogo
Camisa dez recebeu ofertas do Catar e da Turquia; desejo de mais títulos pesou
Alvo de novas propostas nos últimos dias, Savarino recusou Al-Rayyan, do Catar, e Trabzonspor, da Turquia, e ficará no Botafogo para o restante da temporada. A SAF havia aceitado valores na casa de R$ 44 milhões, mas o camisa dez reafirmou o desejo de seguir no clube, com quem tem contrato até 2028.
Assim como na primeira possibilidade, que aparecia o Lyon como destino provável, Savarino destacou a vontade de conquistar mais títulos pelo Botafogo. Lado familiar, como adaptação ao Rio de Janeiro, também entraram no jogo. As informações iniciais são do "O Globo" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.
O Botafogo aceitou ofertas de cerca de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) e deixou a decisão nas mãos do jogador na última segunda-feira (25). Apesar de ser uma referência técnica no elenco, a transação era considerada como importante devido aos valores e momento de incerteza da SAF.
Savarino chegou ao Botafogo no início de 2024, após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques da inesquecível temporada, que teve os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Pelo Alvinegro, por enquanto, disputou 87 partidas, com 18 gols marcados e 19 assistências.
Provavelmente com o meia-atacante venezuelano, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (27), contra o Vasco, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Savarino foi poupado do último confronto, com o Juventude, pelo Brasileirão, na vitória fora de casa por 3 a 1.
