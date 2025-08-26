Chris Ramos promete dedicação total em passagem pelo Botafogo

O Botafogo apresentou na tarde desta terça-feira (26) o espanhol Chris Ramos como novo reforço, com contrato de empréstimo junto ao Cádiz, da Espanha, até junho de 2026. O centroavante, que já estreou e marcou dois gols na vitória sobre o Juventude, no último domingo, agradeceu pelo apoio dos torcedores nas redes e prometeu dedicação com a camisa alvinegra.

— Agradeço à torcida por todo o apoio e carinho que me demonstraram. Prometo apenas que darei tudo por este clube, para agradecer o apoio que me dão e a nós em todos os jogos. Serei um jogador muito passional, pois sei que essa torcida e este clube têm muito a oferecer.

Chris Ramos chegou, a princípio, como opção ao titular Arthur Cabral. Ele comentou sobre a sensação de dividir espaço no elenco com o ex-Benfica, quem classificou como "fantástico".

— A verdade é que isso não é algo que me desafie na minha forma de jogar, mas posso dizer uma coisa: para mim é um orgulho e uma honra estar perto de atacantes como este time tem, poder aproveitar os pontos fortes deles, como neste caso, o Artur. Acho que ele é um atacante fantástico, um grande jogador — disse.

Contratado há cerca de duas semanas, o camisa nove do Botafogo teve o nome indicado e aprovado por Davide Ancelotti. Ele jogava pelo Cádiz na Segunda Divisão da Espanha, enquanto o atual técnico do Botafogo trabalhava como auxiliar de Carlo Ancelotti no Real Madrid.

— David foi uma das pessoas que mais contribuiu para mim, como o Alessandro (Brito) disse. Sou totalmente grato desde o primeiro dia que chegue. Antes disso, já tinha conversado com o Mister, com o auxiliar dele, com o Luis também, para ver o que ele buscava, o que ele queria em mim e que ele soubesse que eu me adaptaria bem ao jogo dele, ao futebol brasileiro. Bem, com as minhas qualidades, o jogo aéreo, sou um jogador que busca muito o espaço.

Chris chamou atenção com a comemoração do primeiro gol contra o Juventude, formando com as mãos a letra "m". Ele explicou a história sobre o menino Marco, torcedor do Cádiz, que trata de um câncer.

— Meu relacionamento com o Marco tem cerca de um ano. Eles me enviaram um vídeo de apoio a uma criança que estava passando por uma situação difícil. Eles me enviaram a reação deles e, naquele momento, eu queria saber e ouvir dele. Quando descobri, saí de casa e soube que era uma criança especial, não importava o que acontecesse. Daquele momento em diante, até hoje, ele é como um irmãozinho para mim. Por toda a vida. Para mim e minha família é ainda mais. Quando percebi, prometi que o primeiro gol que eu marcasse seria dedicado a ele. E eventualmente se tornou um hábito e um costume. E toda vez que marco um gol, dedico ao Marco.

Chris Ramos, do Botafogo, homenageando torcedor do Cádiz (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (27) para a ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Chris Ramos deve receber mais uma oportunidade do técnico Davide Ancelotti, que, além do espanhol, conta com Arthur Cabral para o comando do ataque.