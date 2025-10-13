Botafogo terá reunião importante sobre temas da SAF nesta terça-feira

A sede de General Severiano, do Botafogo, terá uma noite agitada nesta terça-feira (14), às vésperas do clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Conselho Deliberativo do clube alvinegro dará prosseguimento à reunião iniciada no dia 29 e, desta vez, pretende avançar nas cobranças quanto ao momento da SAF.

continua após a publicidade

Conselheiros do Botafogo farão questionamentos à SAF sobre a gestão e o cenário de conflito nos bastidores com outros sócios da Eagle Football, empresa de John Textor, que tem se aproximado do quadro social do Glorioso, acionista minoritário com 10% do futebol.

CEO da SAF, Thairo Arruda responderá uma série de perguntas do Conselho Deliberativo. Ele estará ao lado de uma pequena comitiva da SAF no encontro com membros da gestão do Botafogo Social.

continua após a publicidade

John Textor com Thairo Arruda no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo em momento conturbado

A ação do conselho por explicações vem logo após um abaixo-assinado convocando o ex-presidente Durcesio Mello, então nomeado representante do associativo na SAF, com função de fiscalização e elo. Mais de 40 conselheiros, no entanto, cobram prestação de contas e movimentações dentro da estrutura societária.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A reunião está prevista para ter início por volta das 19h em primeira convocação, restrito aos conselheiros e representantes enviados pela SAF. O Conselho Deliberativo do Botafogo é presidido por Alberto de Macedo.