Botafogo anuncia contratação do zagueiro Gabriel Bahia
Zagueiro foi regularizado no BID da CBF e fica à disposição de Davide Ancelotti
O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (26), a contratação de Gabriel Bahia, de 26 anos, zagueiro que estava no Volta Redonda disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assina com o Glorioso por oito meses, até o fim do próximo Campeonato Carioca. O reforço já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear.
Gabriel Bahia virou alternativa para o fim da janela de transferências, que fechará no dia 2 de setembro, após tratativas fracassadas por Dantas, do Novorizontino, e Alix Vinícius, do Atlético-GO. A chegada de um zagueiro destro era tratada como prioridade após a lesão de Kaio Pantaleão e o longo tempo de recuperação de Bastos.
Com a regularização na CBF, o jogador fica à disposição do técnico Davide Ancelotti para o jogo desta quarta-feira, em São Januário, contra o Vasco, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Bahia era titular no Volta Redonda, com 17 partidas na atual edição da Segundona. Ele chegou ao clube da região Sul do Rio de Janeiro em 2023 e soma 42 aparições em passagens, somando empréstimo oriundo do Bandeirante-SP. Ele assinou em definitivo no início deste ano e vinha se destacado.
No acordo entre as partes, conforme apurou o Lance!, há cláusula de obrigação de compra por metas estabelecidas quanto ao desempenho pelo Alvinegro, incluindo jogos e minutos em campo.
