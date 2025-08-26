Botafogo anuncia contratação do zagueiro Gabriel Bahia

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (26), a contratação de Gabriel Bahia, de 26 anos, zagueiro que estava no Volta Redonda disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assina com o Glorioso por oito meses, até o fim do próximo Campeonato Carioca. O reforço já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear.

Gabriel Bahia virou alternativa para o fim da janela de transferências, que fechará no dia 2 de setembro, após tratativas fracassadas por Dantas, do Novorizontino, e Alix Vinícius, do Atlético-GO. A chegada de um zagueiro destro era tratada como prioridade após a lesão de Kaio Pantaleão e o longo tempo de recuperação de Bastos.

Com a regularização na CBF, o jogador fica à disposição do técnico Davide Ancelotti para o jogo desta quarta-feira, em São Januário, contra o Vasco, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Gabriel Bahia já apareceu no BID como reforço do Botafogo (Foto: Reprodução)

Bahia era titular no Volta Redonda, com 17 partidas na atual edição da Segundona. Ele chegou ao clube da região Sul do Rio de Janeiro em 2023 e soma 42 aparições em passagens, somando empréstimo oriundo do Bandeirante-SP. Ele assinou em definitivo no início deste ano e vinha se destacado.

No acordo entre as partes, conforme apurou o Lance!, há cláusula de obrigação de compra por metas estabelecidas quanto ao desempenho pelo Alvinegro, incluindo jogos e minutos em campo.