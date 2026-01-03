Camisa 10 do Botafogo, Savarino não se reapresentará neste domingo (4) no CT Lonier com os companheiros para a pré-temporada. O venezuelano não conseguiu deixar seu país natal, onde passava férias, devido ao bombardeio sofrido na madrugada deste sábado. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Martín Anselmi desembarca no Rio para assumir o Botafogo: 'Vai competir'

➡️ Acompanhe o vaivém do Mercado da Bola!

Savarino passa o período de descanso ao lado de familiares na cidade de Caracas, um dos alvos de ataques dos Estados Unidos na movimentação por captura do presidente Nicolás Maduro. Ele voltaria neste sábado, mas todos os aeroportos da Venezuela foram fechados. Ainda não há previsão de retorno do jogador ao Brasil

O Botafogo mantém contato com seu meio-campista ao longo do dia. Savarino e seus familiares estão em segurança apesar do grande susto no ataque estadunidense.

continua após a publicidade

Savarino alvo de sondagens

O jogador, que tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2028, tem sido um dos principais nomes da janela de transferências. Savarino desperta interesse de clubes da Série A do Brasileirão, mas, até o momento, não indicou desejo de deixar o Botafogo, onde está desde o início de 2024 e conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores.

O Botafogo se reapresenta neste domingo no CT Lonier de olho no início da temporada de 2026, já sob o comando do técnico argentino Martín Anselmi. O Glorioso estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 15, contra a Portuguesa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo