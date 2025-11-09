Após empate, Vitinho lamenta chances perdidas pelo Botafogo

O empate sem gols com o Vitória no Barradão não foi um resultado ruim para o Botafogo, que acabou beneficiado por tropeços de adversários diretos pelo G-6 do Brasileirão, como Fluminense e São Paulo. Mas, ao final da partida deste domingo (9), o lateral-direito Vitinho lamentou as oportunidades de gol perdidas.

— As chances que a gente têm lá na frente, tem que fazer o gol. Estamos pecando em muitos jogos, estamos errando muitos gols — disse Vitinho, na saída de campo, à TV Globo.

Diante do Vitória, o Botafogo finalizou dez vezes, mas apenas três delas em direção ao gol. O time teve mais volume de jogo, com 57% de posse de bola e 117 passes a mais que o rubro-negro (374 a 257).

— Obviamente, não era o resultado que a gente queria, mas agora é seguir, aproveitar esta semana para treinar, para descansar e voltar ao máximo, para a gente conseguir nosso objetivo final — acrescentou Vitinho.

Apesar de ter ficado no empate, o Botafogo chegou ao quinto jogo sem derrota no Brasileirão. No período, foram três empates e duas vitórias.

Botafogo fica mais perto de vaga à Libertadores

Com a pausa para Data Fifa, o Botafogo volta a campo apenas no dia 18, quando vai receber o lanterna Sport, no Nilton Santos.

O empate deixou o Botafogo com 52 pontos na tabela, na sexta colocação. O time está sete à frente do São Paulo, atual oitavo colocado e hoje o primeiro clube fora da zona de classificação à Libertadores do próximo ano. Vale lembrar que, com Palmeiras e Flamengo fazendo a final da competição continental, já é certo que o Brasileirão irá classificar pelo menos até o sétimo colocado à Libertadores.

