Algumas coincidências dificilmente podem ser explicadas. No caso do Botafogo é mais complicado ainda, porque a equipe alvinegra repetiu, depois do empate contra o Vitória neste domingo (09), fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma sequência parecida de cinco partidas sem derrota de quatro meses atrás. O time comandado por Davide Ancelotti é o sexto colocado no Brasileirão, com 52 pontos.

Última derrota do Botafogo foi há quase um mês

No dia 19 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdera para o Flamengo por 3 a 0. Depois dessa partida acumulou uma sequência de duas vitórias e três empates. Quando assumiu o time de General Severiano, em 12 de julho, Davide Ancelotti teve uma sequência parecida sem derrotas até o dia 3 de agosto, quando sua equipe acabou derrotada para o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 0, pelo Brasileirão. Em julho, sob o comando do filho de Carlo Ancelotti, o Alvinegro venceu três partidas e empatou duas.

Com o empate sem gols, no Barradão, com o Vitória neste domingo (9), o técnico Davide Ancelotti lembrou que, sob seu comando, o Botafogo não sofre gols há três jogos.

- Seguimos com uma boa sequência. Sem perder e sem sofrer gols. Claro que queremos ganhar porque a sensação é de que foi uma oportunidade perdida na tabela, mas fico satisfeito com a primeira etapa em que jogamos com continuidade e constância em relação ao último jogo contra o Vasco - disse o treinador italiano

Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo no dia 18 de novembro no encerramento da Data Fifa para os amistosos da seleção brasileira contra o Senegal e contra a Turquia. Às 20h30 (de Brasília), o Alvinegro recebe o lanterna Sport, último colocado na tabela com 17 pontos, no estádio Nilton Santos no bairro do Engenho de Dentro na zona norte do Rio de Janeiro. A partida é válida pela 34ª rodada da competição.

