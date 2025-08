Ingleses são sinceros sobre chegada de jogador do Botafogo: ‘Sem sentido’

O goleiro John, do Botafogo, está muito próximo de deixar o Glorioso e ser anunciado pelo West Ham, da Premier League. O jogador, inclusive, ficou fora da lista de relacionados do clube para enfrentar o Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A iminente chegada do goleiro repercutiu na Europa.

continua após a publicidade

Atualmente, o goleiro titular do West Ham é o francês Areola, que já agarrou inclusive para o Paris Saint Germain. A fase do arqueiro não é das melhores, e ele tem convivido com problemas físicos na última temporada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar do momento conturbado do francês, a chegada de John, do Botafogo, não foi tão bem recebida pelos torcedores. Inclusive, a falha do goleiro na partida entre Botafogo x Cruzeiro viralizou nas redes sociais inglesas. Veja a repercussão abaixo.

continua após a publicidade

Veja reação dos ingleses com provável chegada de John, do Botafogo

"Ele não é nem melhor que Areola - uma contratação sem sentido e um desperdício de 10 milhões"

"Horrível, não assine isso, meu caro."

"Boa sorte com isso. O Botafogo provavelmente está rindo até o banco, pronto para pedir o dobro."

"Aliás, John Victor é uma ótima contratação para o West Ham."

John fora dos relacionados para duelo pela Copa do Brasil

Em negociações avançadas para defender o West Ham, da Inglaterra, o goleiro John não irá a campo nesta quarta-feira (6) pelo Botafogo. O Glorioso visita o Red Bull Bragantino no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, valendo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

O goleiro, um dos destaques da temporada e do ano mágico de 2024, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, aceitou a oferta dos "Hammers" e pediu para ser negociado. A SAF ajusta os últimos detalhes.

continua após a publicidade

Quem deve assumir a titularidade no duelo decisivo é Léo Linck, contratado no início da temporada. Ele soma quatro partidas no ano, sendo duas pela Copa do Brasil, na terceira fase, contra o Capital-DF, e duas no Campeonato Carioca.

Cristhian Loor, equatoriano de 19 anos contratado antes do Mundial de Clubes, e Raul também ficam à disposição de Davide Ancelotti. John deve assinar seu contrato com o clube inglês ainda nesta semana.