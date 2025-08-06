Mais uma preocupação para o Botafogo. Logo nos primeiros movimentos do segundo tempo do jogo contra o Bragantino, Marlon Freitas sofreu um choque na cabeça e precisou ser retirado o gramado do Cicero de Souza Marques na ambulância.

continua após a publicidade

➡️Textor x Eagle: entenda a guerra nos bastidores envolvendo o Botafogo

O lance aconteceu logo aos dez segundos, em jogada aérea no campo de defesa do Glorioso. Marlon Freitas disputou no alto com Nacho Laquintana, do Bragantino, e levou a pior com pancada em cheio na face.

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas não teve condições e entrou em protocolo de concussão, sendo encaminhado a um hospital próximo ao estádio em Bragança Paulista. Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) solicitou a entrada da ambulância, e Danilo entrou no lugar do camisa 17.

continua após a publicidade

Marlon saiu de campo consciente. O lateral-esquerdo Alex Telles, que acompanhou de perto o atendimento ao companheiro, passou recado através da transmissão do SporTV e informou que o volante está bem.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Com a bola rolando, logo no primeiro ataque, Danilo achou lindo passe para Savarino. O camisa dez do Botafogo tocou na saída de Cleiton e abriu o placar para o Glorioso no Cicero de Souza Marques.

continua após a publicidade