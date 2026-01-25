Santi Rodríguez brinca com gol de falta em vitória do Botafogo: 'Um pouco feio'

Destaque na vitória do Botafogo sobre o Bangu, no último sábado (24), no Nilton Santos, o meia-atacante Santi Rodríguez foi eleito o craque do jogo. O uruguaio, que marcou um gol de falta no início do segundo tempo, brincou sobre o tento anotado e comentou a respeito do entrosamento da equipe.

continua após a publicidade

➡️ John Textor promete novo investimento no Botafogo e pede confiança ao vivo

— O gol foi um pouco feio, o goleiro ajudou um pouco [risos]. Não deu para comemorar muito, mas o importante é que ajudou para começar a vitória. Fico feliz — disse o jogador, em entrevista após o jogo.

— Foi feio o gol, mas… Tenho um que foi muito parecido, vou mostrar depois. O goleiro me ajudou um pouco. Desde que eu estava na seleção juvenil, tinha um treinador que sempre me recomendava que, desse lado, batesse do lado do goleiro, e essa foi a ideia. Talvez não tenha sido bem executado, mas foi gol e isso é o importante. Tive sorte que não estava o Alex (Telles) também, porque ele que bateria. Então, acredito que tenho que melhorar a batida, mas foi gol — completou.

continua após a publicidade

Santi Rodríguez brilhou na vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo vai bem novamente

O Botafogo venceu e convenceu pela segunda vez sob o comando de Martín Anselmi. O time vai mostrando o entrosamento dos 20 dias de trabalho com o técnico argentino e se prepara de olho na estreia no Brasileirão, contra o Cruzeiro, na quinta.

— Mais do que o gol, gosto de como estamos jogando, como estamos nos juntando no jogo mais curto, os movimentos que faz o time. Temos que continuar procurando e encontrando essa dinâmica de jogo para que saia naturalmente. Há uma energia muito boa no clube e acho que vai ser um ano muito bom — destacou o jogador.

continua após a publicidade

O Alvinegro, agora, vira a chave e foca na estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na quinta-feira (29), novamente no Nilton Santos, às 21h30, contra o Cruzeiro.

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo