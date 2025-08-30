Botafogo encontra os espaços, domina e vence o Bragantino com golaços
Glorioso aproveita caminhos dados pelo Massa Bruta e se impõe no Nilton Santos
Em noite de golaços, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino neste sábado (30) por 4 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Danilo, Newton e Savarino, todos de fora da área, fizeram os gols alvinegros no primeiro tempo, enquanto Montoro fechou o caixão já nos instantes finais; Jhon Jhon marcou para os visitantes.
Com o resultado, o Glorioso chega aos 35 pontos e ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro. o Massa Bruta, por sua vez, segue com 30 pontos, na oitava colocação.
Botafogo x Bragantino: como foi o jogo?
O Botafogo iniciou a partida com a clara estratégia de pressionar alto pós-perda da bola, que não demorou a surtir efeito. Logo nos primeiros minutos, Santi Rodríguez apertou a marcação, recuperou a bola pela lateral e acionou Danilo. Com espaço diante da desorganização da defesa do Bragantino, o volante arriscou de fora da área e acertou o ângulo, fazendo o primeiro gol dele com a camisa alvinegra.
O Massa Bruta, contudo, assumiu o controle da posse e chegou ao empate em uma falha da zaga alvinegra, em raro momento de desetenção. Nathan Mendes cobrou um lateral longo diretamente para a área, e Jhon Jhon, livre, ajeitou o corpo e finalizou para deixar tudo igual.
Após o empate, o Botafogo voltou a se impor e encontrou os principais caminhos pelos lados do campo, sobretudo pela esquerda com infiltrações de Danilo. Em uma dessas jogadas, Arthur Cabral levou perigo aos 31 minutos. Pouco depois, após nova jogada pela canhota, Newton aproveitou uma sobra e finalizou no canto direito de Cleiton para recolocar o time em vantagem com mais um chute de fora da área.
Já nos acréscimos da primeira etapa, a cena se repetiu. Desta vez, Jeffinho recebeu pela esquerda, cortou para dentro e serviu Savarino. O camisa 10, também de fora da área, acertou o ângulo e ampliou para 3 a 1 antes do intervalo.
A boa vantagem no placar deu ao Botafogo tranquilidade no segundo tempo. Com menor intensidade, a equipe controlou o jogo e investia em saídas em velocidade e chegou a conseguir boa chance com Jeffinho, novamente pela esquerda, mas o atacante parou em defesa de Cleiton.
Já nos instantes finais da partida, o Alvinegro transformou a vitória em goleada. Artur aproveitou a liberdade pela beirada e encontrou Montoro, que desviou para fazer o quarto gol. Mesmo sem o mesmo ímpeto da primeira etapa, o Glorioro não sofreu e confirmou a vitória com boa atuação coletiva e brilho individual nas finalizações.
O que vem por aí?
Com a pausa para a Data Fifa, o Botafogo volta a campo no próximo dia 11 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), e recebe o Vasco no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; na ida, empate em 1 a 1. Já o Red Bull Bragantino recebe o Sport no dia 14 (domingo), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO x RED BULL BRAGANTINO
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🥅 Gols: Danilo, aos 5'/1°T (1-0); Jhon Jhon, aos 14'/1°T (1-1); Newton, aos 33'/1°T (2-1); Savarino, aos 47'/1°T (3-1);
🟨 Cartões amarelos: Lucas Barbosa (RBB);
🏟️ Público: 13.165 presentes
💰 Renda: R$ 711.675,00
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Newton (Marlon Freitas) e Danilo; Santi Rodríguez (Artur), Savarino (Joaquín Correa) e Jeffinho (Montoro); Arthur Cabral.
BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Nathan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires (Gabriel), Fabinho (Praxedes) e John John; Lucas Barbosa (Davi Gomes), Laquintana (Mosquera) e Sasha (Fernando).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Maira Mastella (RS);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
