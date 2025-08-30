Vitinho é sincero sobre janela do Botafogo: ‘Espero que feche logo’
Lateral-direito avalia mudanças no elenco durante o meio da temporada
Vitinho analisou as mudanças do elenco do Botafogo durante a janela de transferências de meio de ano, que se encerra na próxima terça-feira (2). Em entrevista após a vitória por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, o lateral-direito foi sincero ao comentar a saída de Cuiabano e outras movimentações do clube.
— Acho que hoje foi nosso 14º jogo (com Davide), a janela está aberta e tudo pode acontecer. Ontem o Cuiabano estava com a gente e agora estão falando que já fechou, não sei se fechou, não falei com ele ainda, mas o futebol é muito rápido, então a gente espera que a janela feche o mais rápido possível, que a gente possa ter um grupo fechado. Enquanto a lesões, isso acontece no futebol. Estava conversando com a minha esposa, eu fiquei em casa somente segunda e quinta nessa semana, então o calendário de futebol brasileiro é muito apertado, se a gente não tiver um grupo grande, o elenco qualificado dificulta muito disputar todo o ano — disse o jogador.
Vitinho também destacou que o objetivo maior do Glorioso nesta temporada é conquistar a Copa do Brasil, título que seria inédito na história do clube. Ademais, lamentou a eliminação na Libertadores e as derrota na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana.
— Agora é esperar a janela fechar, ver o que vai acontecer para a gente seguir no Campeonato Brasileiro e com o objetivo maior, de ser campeão da Copa do Brasil, porque é um título inédito para o Botafogo, e a gente, os jogadores, quer ganhar esse campeonato porque é bom para o clube, é bom para a gente. Ficamos chateados pela eliminação na Libertadores e pelas finais que perdemos no começo da temporada, agora vamos trabalhar para o restante — completou.
Vitinho celebra convocação à Seleção Brasileira
O lateral alvinegro agora se apresenta à Seleção Brasileira. Vitinho foi convocado para defender o Brasil nas duas rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Ele celebrou a oportunidade e afirmou que esse era o objetivo quando voltou ao país.
— Eu fico feliz, é uma conquista. Quando eu vim para o Brasil, eu e minha família decidimos vir por conta da Seleção Brasileira. A gente sabe da relação do Botafogo com a Seleção, e eu fico feliz por ser mais um a representar o Botafogo e a Seleção.
Vitinho também compartilhou bastidores de como descobriu que foi convocado por Carlo Ancelotti e se disse emocionado.
— Fiquei bastante emocionado. Eu estava lanchando junto com os jogadores e recebi uma mensagem, era um link. Quando eu entrei no link, era o site da CBF falando que eu tinha sido convocado. Eu fiquei bastante feliz. Na hora, eu me emocionei, liguei para a minha família junto com os jogadores. Então eu fico muito feliz por ter sido convocado.
