Após vitória, Ancelotti comenta janela do Botafogo: ‘Espero que seja’

Após a vitória do Botafogo sobre o Bragantino neste sábado (30), Davide Ancelotti comentou o resultado e falou sobre a pausa da Data Fifa. O treinador brincou com a janela do clube, apontando que espera manter seus jogadores, mas também não deixou de dizer que ficaria contente com reforços.

- Agora temos dias de folga, mas vamos estar no celular, os dois (Davide e Alessandro Brito) e vamos ver o que acontece. Temos dois jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que seja o mesmo elenco na sexta (risos). No mundo do futebol, tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo.

Ancelotti elogiou a atuação do time no Nilton Santos.

- Jogamos um bom jogo, um bom futebol. A gente procura jogar bem, às vezes isso é possível, às vezes não. Mas a atitude sempre tem que ter. A atitude do time hoje foi positiva. Um jogo que a gente precisava ganhar aqui no Nilton, que é muito importante - disse.

Outras respostas

Vitinho na Seleção Brasileira

- Sim, como com todos os treinadores, ele, quando tem pensado em chamar um jogador do meu time, me liga, como liga os outros treinadores. Temos que separar bem a parte profissional da parte pessoal, como sempre fizemos quando trabalhava com ele. Aqui não tem diferença. Então, ele perguntou. Ele merece, porque é um jogador que tem nível, que é muito profissional e merece essa chamada.

Sobre a vitória

- Jogamos como a gente quer jogar, procuramos fazer isso sempre. Nem sempre acontece. Se não, ganhamos todos os jogos. Procuramos fazer isso, treinamos para jogar assim e queremos jogar assim, com essa fome, com esse ritmo. Mas, como sempre, precisamos de tempo. É um processo, chegamos há um mês e estamos procurando trabalhar. Sei da exigência do clube, sei que temos que ganhar jogos. Perdemos jogos importantes, mas temos que continuar confiando no nosso trabalho.

Botafogo x Bragantino

Em noite de golaços, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino neste sábado (30) por 4 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Danilo, Newton e Savarino, todos de fora da área, fizeram os gols alvinegros no primeiro tempo, enquanto Montoro fechou o caixão já nos instantes finais; Jhon Jhon marcou para os visitantes.