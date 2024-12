Aerofogo: saiba como foi o desembarque do Botafogo após o Intercontinental

Depois da derrota, por 3 a 0, para o Pachuca, do México, na última quarta-feira (11), e uma eliminação precoce na Copa Intercontinental, o Botafogo desembarcou, nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, por volta das 14h (de Brasília), para, enfim, encerrar a temporada gloriosa em 2024.

continua após a publicidade

O resultado frustrante diante da equipe mexicana não desanimou os cerca de 100 torcedores que compareceram ao aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, para recepcionar a delegação alvinegra.

▶️ Efeito Textor: elenco do Botafogo teve valorização superior a 600% em dois anos

Com faixas de apoio e bandeirões de ídolos do clube, os botafoguenses entoaram músicas da torcida que embalaram os títulos do Brasileirão e Libertadores nesta temporada, mas não conseguiram prestigiar todo o elenco.

continua após a publicidade

Isso porque alguns jogadores não viajaram com o resto da comissão. Luiz Henrique, por exemplo, deixou o Catar pela manhã da última quinta-feira (12), e postou em suas redes sociais, em uma classe executiva de um voo comercial. Além do atacante, Marlon Freitas, Adryelson, Tchê Tchê, Danilo Barboza e Gatito Fernández também não voltaram com o grupo. Já Savarino, Mateo Ponte e Alexander Barboza optaram por aproveitar as férias e permaneceram em Doha com suas famílias.

Botafogo coloca ponto final em temporada gloriosa

O técnico Artur Jorge, Júnior Santos, Igor Jesus, John, Gregore, Alex Telles e Almada foram alguns que estiveram no Galeão e retribuíram o carinho da torcida. O argentino, por exemplo, ouviu pedidos para a sua permanência para a próxima temporada e gritos de ‘Mini Messi’.

continua após a publicidade

John, goleiro do Botafogo, é recebido por torcedores junto à delegação no Rio de Janeiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O treinador, que ainda não tem o futuro certo no Botafogo, falou com a imprensa sobre o apoio da torcida alvinegra no decorrer da temporada, assim como o volante Gregore, que ressaltou a importância do grupo nas conquistas em 2024.

- É fantástico, porque o mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato e festejámos junto a nossa torcida. É muito bom. Acima de tudo, pelo reconhecimento, pelo trabalho que fizemos, por aquilo que foi a nossa paixão, aquilo que nós entregámos ao clube, a única forma de nós termos esse retorno é ver a torcida do nosso lado, a acarinhar-nos, a dar-nos amor, a poder torcer por nós - disse o comandante português sobre o apoio dos torcedores alvinegros.

- A verdade é que este grupo vai ficar marcado na minha carreira: lindo, unido, de família. Agradeço a toda a gente do Botafogo pelo apoio e pelo carinho. Vão ficar sempre no coração - afirmou o volante, um dos principais personagens da reta final da temporada do Glorioso.

Agora, após colocar um ponto final em uma temporada histórica, o elenco alvinegro entra oficialmente de férias, até o início de janeiro, quando retorna aos trabalhos para realizar a pré-temporada e disputar o Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo