Mercado da Bola: Botafogo acerta com zagueiro para 2025

Depois da derrota na Supercopa e a saída de Lucas Halter, o Botafogo segue em busca de jogadores para reforçar o elenco alvinegro em 2025, e acertou com mais um zagueiro para solucionar problemas na defesa. O Glorioso acertou a contratação de David Ricardo, do Ceará, por 1, 8 milhões de dólares, cerca de R$ 10,37 milhões.

O defensor de 22 anos assinará um contrato válido por quatro anos, até o fim de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Ele já se despediu do seu antigo clube e deve se apresentar ao Alvinegro nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato. David Ricardo será o quarto reforço do clube carioca nesta janela de transferências.

O Ceará oficializou a venda do jogador, e reveolou manter 20% dos direitos econômicos do atleta. No clube desde 2022, David Ricardo chegou ao clube por meio do mecanismo de captação das categorias de base do Vozão. Ao todo, foram 99 jogos oficiais, seis gols e três assistências, além das conquitas da Copa do Nordeste (2023), Campeonato Cearense (2024) e um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (2024).

Em suas redes sociais, o zagueiro exaltou sua passagem pelo Ceará e agradeceu seu clube de formação.

– Serei grato ao Ceará eternamente. Meu sonho principal era vestir essa camisa pesada e jogar pelo time profissional, e foi muito mais do que eu sonhei desde que cheguei no clube. Os títulos, os estádios. A Cidade Vozão. O Ceará. Agradeço a Deus por tudo que tem feito em minha vida. A minha família, amigos, staff deixo meu "muito obrigado". Vocês são muito importantes pra mim.

A posição é uma das prioridades do clube para essa janela depois da lesão de Bastos, e a perda de Adryelson e Lucas Halter. Além de David Ricardo, o jovem Jair, que estava no Santos, também se juntará ao elenco após a disputa do Sul-Americano sub-20, com a Seleção Brasileira.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, a partir das 21h45 (de Brasília). O Glorioso é o sexto colocado e deve ir a campo com a equipe titular.

David Ricardo, jogador do Ceará, durante partida contra o Brusque, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro B 2024. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

