Fim de férias para o Botafogo. Um mês após o fim do Brasileirão 2023, o elenco alvinegro se reapresenta neste domingo (7) para dar início aos trabalhos em 2024. Abaixo, o Lance! apresenta todos os detalhes da pré-temporada do Glorioso.



🏋️ Programação inclui viagem para resort



O Botafogo terá pouco tempo de preparação até a estreia no Campeonato Carioca. Serão 10 dias entre a reapresentação e a partida contra o Madureira, no Nilton Santos, no dia 17 de janeiro.



