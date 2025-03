Reforço do Botafogo compara cavadinha com Loco Abreu: ‘Me saí melhor que ele’

O Botafogo apresentou, nesta sexta-feira (14), o principal reforço desta janela de transferências. O uruguaio Santiago Rodríguez chegou com a missão de substituir Thiago Almada na posição. Em coletiva, no Nilton Santos, o meio-campista falou sobre a importância de Loco Abreu e meta de chegar à seleção uruguaia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Santi Rodríguez exalta futebol brasileiro e detalha treinos com Renato Paiva no Botafogo

Santi Rodríguez foi a contratação mais cara do Glorioso nesta janela, atrás apenas do volante Wendel, que chega apenas em junho. O jogador contou como tem sido os seus primeiros dias no Brasil, e sua adaptação aos treinamentos com Renato Paiva.

– Me receberam muito bem no Brasil, gosto muito do Rio, que está perto do Uruguai. Para mim é muito importante ter eles por perto, seja com visita ou poder ir vê-los mais seguido. Nós, uruguaios, gostamos muito do Brasil. Futebol aqui é muito competitivo e em bom nível, e essa foi uma das razões por vir aqui, além do interesse do clube em mim.

continua após a publicidade

O meio-campista revelou que o contaram sobre a história de Loco Abreu no clube alvinegro, e que mira conseguir o mesmo tipo de sentimento com o torcedor.

– Antes de mais nada gostaria de começar aos poucos para um dia poder deixar meu nome o mais alto possível aqui na história do Botafogo. Bem, o Abreu, eu sei que é importante aqui. Me contaram no CT como ele era e o que gerou aqui, que as pessoas o têm muito lá em cima. A ideia é conseguir esse tipo de sensação no torcedor, tentar levá-lo o mais alto possível e bem, para mim acho que com trabalho e fazendo o que está perto e o que alcancei até aqui, acho que consigo.

continua após a publicidade

Santi respondeu se a história que o ídolo alvinegro criou com o clube também serve de inspiração para ele durante sua passagem no Botafogo, citando, inclusive, a histórica cavadinha de 'El Loco'.

– Com todo respeito ao Loco Abreu, eu já fiz um gol de cavadinha também, na MLS, e acredito que me saí melhor do que ele. (risos) Mas, creio que sim. Ele é uma inspiração para muitos uruguaios, e é lindo estar em um clube que ele foi tão importante.

▶️ Bastos é cortado da seleção angolana a pedido do Botafogo

O Botafogo volta a campo contra o Palmeiras, pela estreia do Brasileirão, no sábado, dia 29 de março, no Allianz Parque, a partir das 16h30 (de Brasília). As equipes travam o duelo entre o vice e o campeão, respectivamente, de 2024.