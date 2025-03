O zagueiro Bastos foi cortado da seleção angolana depois de um pedido do Botafogo para preservar o atleta após lesão em fevereiro. Segundo comunicado da federação, o jogador não vai se apresentar à Angola nesta Data Fifa e seguirá os treinamentos com o clube alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Santi Rodríguez exalta futebol brasileiro e detalha treinos com Renato Paiva no Botafogo

Em transição após um trauma no joelho esquerdo, Bastos tem feito trabalhos em campo, mas ainda não treina em conjunto com o elenco alvinegro. Nos últimos dias, o defensor fez atividades com uma proteção na perna esquerda, região lesionada.

Nesta sexta-feira (14), a Federação Angolana de Futebol comunicou que o jogador foi desconvocado em decisão tomada em conjunto com o técnico nacional.

continua após a publicidade

Veja o comunicado

Para o devido esclarecimento dos adeptos do futebol e da opinião pública em geral, informamos que o defesa Bastos Quissanga foi dispensado da convocatória da selecção nacional, devido a lesão, e vai falhar os jogos com a Líbia e Cabo Verde, a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026.

O jogador, que sofreu uma lesão no joelho, em 6 de Fevereiro de 2025, retomou os treinos esta quarta-feira, de forma condicionada, e ainda não está em condições de dar o seu contributo aos PALANCAS NEGRAS.

continua após a publicidade

A decisão de dispensar o atleta, a pedido do Botafogo, clube a que está vinculado, foi tomada em conjunto com o técnico nacional e visa salvaguardar a total recuperação física de BASTOS, a quem desejamos um rápido retorno aos relvados.

Depois de se recuperar de lesão na coxa esquerda, sofrida em novembro contra o Palmeiras, Bastos atuou como titular contra Nova Iguaçu, no estádio Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca. Mas, aos três minutos , o jogador sofreu falta no canto direito do gramado, e não seguiu seguir em campo, sendo substituído por Serafim, jovem da base.

▶️ Botafogo encaminha renovação de Gregore com aumento da multa rescisória

Com a nova lesão, Bastos já perdeu os jogos restantes pelo estadual, e também ficou fora dos relacionados para a disputa da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. Porém, agora, o angolano já treina com a equipe e deve ser reforço para Renato Paiva para o Brasileiro.