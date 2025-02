Em meio à disputa do Campeonato Carioca, o Botafogo divide a atenção com a disputa de mais um título na temporada. No dia 20 de fevereiro, a equipe comandada por Carlos Leiria entra em campo contra o Racing, em Buenos Aires, pelo jogo de ida, enquanto o duelo de volta acontece no dia 27, no Nilton Santos.

Nesta terça-feira (11), a Conmebol divulgou a comissão de arbitragem ambos os jogos da competição continental. No jogo de ida, no El Cilindro, o árbitro principal será o chileno Felipe González. Já no duelo do Rio de Janeiro, o venezuelano Jesús Valenzuela será responsável por apitar a decisão.

Arbitragem de Racing x Botafogo (jogo de ida)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistente 1: José Retamal (CHI)

Assistente 2: Miguel Rocha (CHI)

4º árbitro: Augusto Aragón (EQU)

5º árbitro: Ricardo Baren (EQU)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

AVAR 1: Edson Cisternas (CHI)

AVAR 2: Benjamín Saravia (CHI)

AVAR 3: Francisco Gilabert (CHI)

Arbitragem de Botafogo x Racing (jogo de volta)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistente 1: Jorge Urrego (VEN)

Assistente 2: Tulio Moreno (VEN)

4º árbitro: Gery Vargas (BOL)

5º árbitro: José Antelo (BOL)

VAR: Juan Soto (VEN)

AVAR 1: Alexander Guzmán (COL)

AVAR 2: Leonard Mosquera (COL)

AVAR 3: Jhon Perdomo (COL)

Para a disputa, o Botafogo tem o desfalque de Gregore, por conta da expulsão naa final da Libertadores, contra o Atlético-MG, em Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com a suspensão, Danilo Barbosa ou Allan devem ir a campo entre os 11 iniciais no duelo fora de casa. O jogador terá que cumprir a suspensão no jogo de ida, no próximo dia 20, mas está liberado para atuar na partida de volta, dia 27, no Nilton Santos.

Antes de disputar mais um título na temporada, o Glorioso ainda tem dois clássicos para disputar na reta final do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (12), a equipe comandada por Carlos Leiria entra em campo contra o Flamengo, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), para se manter vivo na competição.

