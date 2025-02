Racing e Botafogo medem forças no jogo da ida da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira (20), às 21h30, na Argentina, e o Glorioso fará a transmissão ao vivo da partida em General Severiano. O evento terá telões, muita música e contará com as taças da Libertadores 2024 e da Copa Conmebol 1993 em espaço disponível para fotos e vídeos.

Samba para abrir os trabalhos

A abertura dos portões de General Severiano será a partir das 17h. O grupo Samba do Manequinho vai se apresentar com um repertório de clássicos, mas também com espaço para músicas e cantos da torcida. Haverá também muitas opções de comidas e bebidas para os alvinegros.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 20.

Em busca do título inédito

Essa é a segunda vez que o Botafogo disputa a Recopa Sul-Americana, que marca o confronto entre o campeão da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana. O Glorioso está em busca do título inédito.

Transmissão de Racing x Botafogo - General Severiano

Data: quinta-feira (20);

Horário: a partir das 17h;

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/recopa-em-general-severiano-presenca-das-tacas-ao-vivo-sede-botafogo-zona-sul/2831610

Endereço: General Severiano. Av. Venceslau Brás, 72, Botafogo;

Sócios-proprietários e crianças de até 6 anos não pagam.

