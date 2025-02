O Botafogo visita o Boavista neste sábado (15), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola às 19h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ), com transmissão de SporTV e Premiere. O Glorioso tem 12 pontos e ocupa a sexta posição, enquanto a equipe de Bacaxá está na décima colocação, com 10 somados. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Boavista e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Boavista x Botafogo

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Júlio César de Oliveira;

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Ana Vitória Trindade Ferreira;

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOAVISTA (Técnico: Lito Vidigal)

Loureiro, Ricardo, Sheldon, Xandão, Mascarenhas, Marthã, Mateus, Leandrinho, Alisson, Vitor e Marcos Paulo.

BOTAFOGO (Técnico: Claudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Matheus Martins, Igor Jesus e Savarino.

