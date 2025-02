Morre Cacá Diegues, torcedor fanático do Botafogo, aos 84 anos

Aos 84 anos, Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira (14). O cineasta, torcedor fanático do Botafogo, era conhecido por produzir filmes como "Bye bye Brasil" e "Deus é brasileiro".

Cacá Diegues começou a demonstrar paixão pelo Botafogo aos seis anos de idade. O cineasta deixou Maceió e foi morar no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo.

Amor imensurável de Cacá pelo Botafogo

Além de cineasta, Cacá Diegues escrevia diversos artigos no jornal "O Globo". O futebol e amor pelo Botafogo eram os principais temas na publicações. Até o momento, o Alvinegro não se manifestou sobre o caso.

- O fato é que nenhum time fez tantos craques capazes de revolucionar o futebol. E nenhum outro time ousou usar uma estrela como símbolo, deixando para lá suas iniciais. Não precisa. Quem é Botafogo sabe que somos únicos, jamais solitários - disse Cacá Diegues num artigo publicado após o título da Libertadores.

Causa da morte

Cacá Diegues seria submetido a uma cirurgia. Segundo a Clínica São Vicente, local onde estava internado, o cineasta sofreu “complicações cardiocirculatórias” na madrugada desta sexta-feira. O velório está marcado para a manhã deste sábado (15), na Academia Brasileira de Letras (ABL).

O cineasta deixou quatro filhos - dois do primeiro casamento com Nara Leão. Cacá Diegues era casado com a produtora Renata Almeida Magalhães, desde 1981.