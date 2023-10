No jogo de ida, Gottardo e Túlio estufaram as redes para os botafoguenses no Maracanã, enquanto os santistas decretaram o 2 a 1 com gol de Giovanni. No Pacaembu, o artilheiro Túlio, em posição irregular, abriu o placar para o Botafogo. Marcelo Passos igualou, em jogada também irregular, devido a um toque de mão do lateral santista Marquinhos Capixaba. Em jogo tenso, o Glorioso conseguiu um novo título de ponta.