A Seleção Brasileira ficou apenas no empate com a fraca seleção da Venezuela em jogo válido pelas eliminatórias para a Copa de 2026. O resultado decepcionante fez com que o ataque da equipe de Diniz fosse criticada, assim como a ausência de Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão e referência do Botafogo, líder da competição.



- Faltou só um Tiquinho - provocou um torcedor ao dizer que faltou pouco para o Brasil, fazendo um trocadilho com o nome do atacante do Glorioso, que foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil após a partida.